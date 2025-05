Erst Haft, jetzt macht Trump ihn zum Botschafter

Trump bringt seinen Clan in Stellung

Die Besetzung ist Teil einer Reihe von Nominierungen durch Trump, bei denen Personen aus seinem familiären Umfeld eine zentrale Rolle spielen. So wurde auch Kimberly Guilfoyle, die frühere Verlobte seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr., als mögliche US-Botschafterin in Frankreich ins Spiel gebracht. Massad Boulos, der Schwiegervater von Trumps Tochter Tiffany, berät ihn in außenpolitischen Fragen zum Nahen Osten.