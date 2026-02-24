Schneechaos als Weckruf für bessere Vorsorge

Land weist Kritik von Ortschefin zurück

Genau hier setzt Pock mit ihrer Kritik an. Bereits 2023 kündigte das Land an, 45 Feuerwehrabschnitte mit zusätzlichen Notstromaggregaten auszustatten. Derzeit fehlen noch 35 Geräte. Auch ihrer Gemeinde sei eines zugesichert worden, geliefert wurde bislang keines, so Pock. Kritik, von der man im Büro von Landesrat Heinrich Dorner nichts hören will. Dort verweist man auf Rekordinvestitionen in der Höhe von 20 Millionen Euro in Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz bis 2027. Die Bestellung und Auslieferung des Notstromaggregates sei in den kommenden Monaten vorgesehen. Zudem verweist man auf die finanzielle Unterstützung beim Bau des neuen Feuerwehrhauses.