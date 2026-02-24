Testpilot streifte Baumkrone, stürzte in die Tiefe

Mann bei Absturz schwer verletzt

„Kurz nach dem Start bei der Bergstation der Karwendelbahn streifte der Pilot die Baumkrone einer circa 18 Meter hohen Fichte und stürzte daraufhin mit seinem Schirm bis auf den Wurzelbereich ab“, so die Ermittler. Der Mann schlug mit voller Wucht am Boden auf und erlitt schwere Verletzungen.