Testpilot streifte Baumkrone, stürzte in die Tiefe

Dramatische Szenen spielten sich am Montag in Pertisau am Achensee im Tiroler Unterland ab: Ein Testpilot eines neuen Parakiters streifte kurz nach dem Start eine Baumkrone und stürzte daraufhin ab. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und schlugen Alarm. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 10 Uhr. Der 35-jährige Einheimische ist bei einer Entwicklungs- und Erzeugerfirma als Testpilot angestellt und wollte in Pertisau laut Polizei ein neues Modell eines Parakiters testen.
Kurz nach dem Start bei der Bergstation der Karwendelbahn streifte der Pilot die Baumkrone einer circa 18 Meter hohen Fichte.
Die Polizei
Mann bei Absturz schwer verletzt
„Kurz nach dem Start bei der Bergstation der Karwendelbahn streifte der Pilot die Baumkrone einer circa 18 Meter hohen Fichte und stürzte daraufhin mit seinem Schirm bis auf den Wurzelbereich ab“, so die Ermittler. Der Mann schlug mit voller Wucht am Boden auf und erlitt schwere Verletzungen.
Mit Notarzthubschrauber in die Klinik
Unfallzeugen leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
