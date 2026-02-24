MotoGP-Auftakt: Die Ruhe vor dem Transfer-Sturm

„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
Weltmeister schimpft:
Thailand könnte für viele MotoGP-Fahrer bereits der Anfang vom Ende mit ihrem Rennstall sein. Beim Saisonauftakt droht eine regelrechte Flut an Transfermeldungen. Marc Marquez lässt das hingegen eiskalt, weiß sein Ex-Teamkollege Stefan Bradl.
„Eine ganz schön zache G’schicht – sowohl für die Fahrer, als auch die Teams“, lautet Stefan Bradls Urteil im Vorfeld des MotoGP-Auftakts in Thailand. Was der Ex-Pilot damit meint? Dass wohl noch vor dem ersten Saisonrennen am Wochenende das halbe Feld für 2027 bei einem Konkurrenz-Rennstall unterschreiben wird.
