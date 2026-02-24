Vorteilswelt
„Direkt aus Himmel“

J. Lo: Süßes Birthday-Tribut für ihre Zwillinge

Society International
24.02.2026 08:50
Jennifer Lopez hat sich für den Geburtstag ihrer Zwillinge besonders herausgeputzt.
Jennifer Lopez hat sich für den Geburtstag ihrer Zwillinge besonders herausgeputzt.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie mag zwar ein Diva-Image haben, doch im tiefsten Inneren ist sie einfach eine stolze Mama. Das belegte Jennifer Lopez mit einem emotionalen wie süßen Posting, in dem sie den 18. Geburtstag ihrer „Kokosnüsse“ – der Spitzname ihrer Zwillinge Emme und Max – feierte.

Die 56-Jährige stellte eine Videomontage dazu, die mit der Geburt ihrer Kids (sie stammen aus dritter Ehe mit Marc Anthony) beginnt und weitere Meilensteine und Schnappschüsse der Geburtstagskinder zeigt.

„Zwei Engel“
Dazu schrieb sie: „Ihr wurdet mitten in der Nacht im größten, wunderschönsten Schneesturm in New York geboren. Es war so, als wollte Gott sicherstellen, dass ihr eine Welt voller Magie betretet.“

Jennifer Lopez feierte auf Instagram ihre zwei „Kokosnüsse“.
Jennifer Lopez feierte auf Instagram ihre zwei „Kokosnüsse“.(Bild: instagram.com/jlo)
Die Sängerin ist wahnsinnig stolz auf ihre Zwillinge Emme und Max.
Die Sängerin ist wahnsinnig stolz auf ihre Zwillinge Emme und Max.(Bild: instagram.com/jlo)

J.Lo beschrieb das Gefühl, das sie verspürte, als sie ihre Neugeborenen zum ersten Mal in den Armen gehalten hatte: „Ihr seid wie zwei Engel gewesen, die mir direkt aus dem Himmel geschickt wurden und die mein Leben für immer verändert haben.“

Die Promi-Mama kann es nicht fassen, wie schnell die Jahre vergangen sind: „Unglaublich, dass ihr nun erwachsen seid …18 Jahre alt. Ihr seid beide so warmherzig, großzügig und liebevoll.“

„Immer nur wir drei“
Für die vierfach geschiedene Sängerin und Schauspielerin waren Emme und Max die einzige Konstanten in ihrem Privatleben: „Es waren immer nur wir drei, zusammen auf unserer Reise. Wir haben einander, um uns gegenseitig zu stützen und jedem Schneesturm gemeinsam zu trotzen.“

Für den Geburstag ihrer Zwillinge war Jennifer Lopez in ein rosa Slipdress geschlüpft.
Für den Geburstag ihrer Zwillinge war Jennifer Lopez in ein rosa Slipdress geschlüpft.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Dazu kombinierte sie einen weißen Flausch-Mantel.
Dazu kombinierte sie einen weißen Flausch-Mantel.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Sängerin führte ihre Kinder zum Essen aus. Danach besuchten sie gemeinsam einen Flohmarkt.
Die Sängerin führte ihre Kinder zum Essen aus. Danach besuchten sie gemeinsam einen Flohmarkt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Es folgte ein Versprechen von ganzem Herzen: „Und das wird, egal, wie groß ihr seid, immer so bleiben!“ Lopez endete mit: „Vergiss nie, Lulu, du bist mein Sonnenschein. Und Max, du bist umwerfend, so wie du bist. Happy 18, meine Wunder-Zwillinge!“

