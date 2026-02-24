J. Lo: Süßes Birthday-Tribut für ihre Zwillinge

„Immer nur wir drei“

Für die vierfach geschiedene Sängerin und Schauspielerin waren Emme und Max die einzige Konstanten in ihrem Privatleben: „Es waren immer nur wir drei, zusammen auf unserer Reise. Wir haben einander, um uns gegenseitig zu stützen und jedem Schneesturm gemeinsam zu trotzen.“