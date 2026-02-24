„Privileg“: Weltmeister kehrt zu Williams zurück

Mit Damon Hill kehrt ein Weltmeister zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Wie der Formel-1-Rennstall von Williams am Montag bestätigt hat, wird der Brite das Team ab sofort als Botschafter nach außen tragen.
„Es ist uns eine Ehre, Damon als Botschafter zurück im Atlassian Williams F1 Team begrüßen zu dürfen. Nur wenige Persönlichkeiten verkörpern dieses Team so wie er“, erklärte Teamchef James Vowles in einer Aussendung des Rennstalls. „Damon spielte eine entscheidende Rolle in einer der erfolgreichsten Ären unserer Geschichte, wurde mit Williams Weltmeister und hinterließ ein Vermächtnis, das das Team bis heute inspiriert.“
Weltmeister mit Williams
Von 1993 bis 1996 war Hill für Williams in der Formel 1 an den Start gegangen, in seinem letzten Jahr beim englischen Rennstall krönte sich der 22-fache GP-Sieger zum Weltmeister.
Der 65-Jährige blickt seinen Aufgaben bei Williams mit Vorfreude entgegen. „Das ist ein echtes Privileg. Williams ist für mich ein ganz besonderer Ort, an dem einige der prägendsten Momente meiner Karriere stattfanden“, so Hill.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.