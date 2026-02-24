Schrecksekunde! Tsunoda setzt Boliden in Flammen

Boss Muhr: „Wird uns nicht noch einmal passieren“
Für eine Schrecksekunde hat Yuki Tsunoda bei einem Showrun in San Francisco gesorgt. Als der Japaner auf dem Marina Boulevard mit dem legendären RB7 aus dem Titeljahr 2011 Donuts drehte, fing der Bolide auf einmal Feuer.
Offenbar hatten sich die Reifen bei der 40-sekündigen Drift-Show so sehr erhitzt, dass sie Flammen bildeten. Tsunoda reagierte schnell, schaltete den Motor ab und verließ das Auto prompt.
Nachdem er vergangene Saison an der Seite von Max Verstappen an den Start gegangen war, wurde Tsunoda für die Saison 2026 zum Ersatzfahrer degradiert. Argumente, die Entscheidung doch noch einmal zu überdenken und ihn als Stammfahrer einzusetzen, lieferte der Japaner mit seinem Manöver in San Francisco jedoch wohl kaum ...
