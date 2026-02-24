Schrecksekunde! Tsunoda setzt Boliden in Flammen

Nachdem er vergangene Saison an der Seite von Max Verstappen an den Start gegangen war, wurde Tsunoda für die Saison 2026 zum Ersatzfahrer degradiert. Argumente, die Entscheidung doch noch einmal zu überdenken und ihn als Stammfahrer einzusetzen, lieferte der Japaner mit seinem Manöver in San Francisco jedoch wohl kaum ...