Kein Bus, keine Leiter

Grazerin saß eine ganze Nacht im Flugzeug fest

Steiermark
24.02.2026 07:00
Eine ganze Nacht musste eine Grazerin im Air-Dolomiti-Flieger am Münchner Flughafen verbringen.
Eine ganze Nacht musste eine Grazerin im Air-Dolomiti-Flieger am Münchner Flughafen verbringen.(Bild: Krone KREATIV/Simone W/zVg)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Durch den Wintereinbruch herrschte von Donnerstag auf Freitag Chaos am Münchner Flughafen. Rund 500 Passagiere saßen die ganze Nacht in den Maschinen fest und konnten nicht zurück ins Flughafengebäude, unter anderem, weil keine Busse verfügbar waren. Auch eine 31-jährige Grazerin erlebte die Nacht mit.

„Es gibt Schlimmeres – aber es war zach!“ Eine Nacht wie diese wünscht sich kein Reisender. Als Simone W. (31) aus Graz am vergangenen Donnerstagabend von München nach Graz fliegen wollte, hatte sie schon einen zehnstündigen Langstreckenflug aus Südafrika hinter sich. „Viele Flüge sind wegen des Schneechaos gecancelled worden – aber unserer nicht“, berichtet sie der „Krone“. Um 21.30 Uhr stiegen die Passagiere pünktlich in den Air-Dolomiti-Flieger ein. Dann begann das Warten.

Steiermark
24.02.2026 07:00
Steiermark
