Grazerin saß eine ganze Nacht im Flugzeug fest

„Es gibt Schlimmeres – aber es war zach!“ Eine Nacht wie diese wünscht sich kein Reisender. Als Simone W. (31) aus Graz am vergangenen Donnerstagabend von München nach Graz fliegen wollte, hatte sie schon einen zehnstündigen Langstreckenflug aus Südafrika hinter sich. „Viele Flüge sind wegen des Schneechaos gecancelled worden – aber unserer nicht“, berichtet sie der „Krone“. Um 21.30 Uhr stiegen die Passagiere pünktlich in den Air-Dolomiti-Flieger ein. Dann begann das Warten.