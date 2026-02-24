Konsel: „Nur Inter kann das Desaster verhindern“

Ein Achtelfinale der Königsliga ohne italienische Klubs - für mich unvorstellbar! Doch erstmals seit 1988 könnte dieser Fall wieder eintreten. Bei den „Azzurri“ herrscht nach den Hinspiel-Pleiten im Play-off Alarmstufe Rot: Wenn, dann traue ich Inter die Wende zu, das 1:3 gegen Bodö/Glimt kann das Klasse-Team um Lautaro Martinez im San Siro noch korrigieren. Doch die Norweger sind ein echter Favoritenschreck, haben im Jänner Manchester City und Atletico Madrid besiegt, zuvor in Dortmund ein 2:2 geholt. Das wird eine Herkules-Aufgabe!