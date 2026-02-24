Konsel: „Nur Inter kann das Desaster verhindern“

Erstmals seit 1988 droht ein Achtelfinale der Champions League ohne Italiener zu steigen. Einzig den Mailändern ist gegen Bodö die Wende zuzutrauen. Eine Kolumne von Michael Konsel ...
Ein Achtelfinale der Königsliga ohne italienische Klubs - für mich unvorstellbar! Doch erstmals seit 1988 könnte dieser Fall wieder eintreten. Bei den „Azzurri“ herrscht nach den Hinspiel-Pleiten im Play-off Alarmstufe Rot: Wenn, dann traue ich Inter die Wende zu, das 1:3 gegen Bodö/Glimt kann das Klasse-Team um Lautaro Martinez im San Siro noch korrigieren. Doch die Norweger sind ein echter Favoritenschreck, haben im Jänner Manchester City und Atletico Madrid besiegt, zuvor in Dortmund ein 2:2 geholt. Das wird eine Herkules-Aufgabe!
Mäßige Qualität für viel Geld
Für den Rest sehe ich schwarz: So leid es mir für meinen Ex-Trainer Luciano Spalletti tut – für ihn und Juventus ist nach dem 2:5 bei Galatasaray der Zug wohl abgefahren. In Turin läuft im Management vieles falsch, werden Spieler mit mäßiger Qualität um sündteures Geld verpflichtet. Das Ergebnis? Platz fünf in der Serie A, 18 Punkte hinter Leader Inter und herbe Rückschläge in Europa.
Auch Atalanta braucht nach dem 0:2 in Dortmund im Heimspiel ein Wunder – doch da werden die Deutschen kaum mitspielen. Die Hinspiel-Pleiten sind ein Spiegelbild dessen, was in Italien alles falsch läuft: Zu meiner Zeit Ende der 90er-Jahre war es die beste Liga der Welt, füllten die Weltstars Ronaldo, Zidane, Batistuta & Co. mit National-Helden wie Del Piero, Baggio, Totti oder Cannavaro die Stadien.
Knapp 30 Jahre später ist bei vielen Klubs die Kasse knapp, kauft man lieber billige Ausländer, als in den Nachwuchs zu investieren. Die Liga hat abgebaut, das Nationalteam droht zum dritten Mal in Folge eine WM zu verpassen, viele Stadien sind in die Jahre gekommen. Die „Tifosi“ sind derzeit wahrlich nicht zu beneiden …
