„Jerich macht viel mehr, als nur zu überweisen“

Die Grazer Eishockey-Cracks schweben nicht nur dank des heroischen 4:2 gegen den KAC aktuell auf Wolke sieben. Die 99ers werden für die Kärntner immer mehr zu einem Angstgegner. Spielmacher Lukas Haudum sprach mit der „Krone“ über seinen Ex-Klub, zwei neue Rekorde und warum Präsident Herbert Jerich viel mehr ist als nur Geldgeber.