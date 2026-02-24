„Jerich macht viel mehr, als nur zu überweisen“

„In welche Löcher sollen Rechte verschwinden?“
Grönemayers Wutrede
Die Grazer Eishockey-Cracks schweben nicht nur dank des heroischen 4:2 gegen den KAC aktuell auf Wolke sieben. Die 99ers werden für die Kärntner immer mehr zu einem Angstgegner. Spielmacher Lukas Haudum sprach mit der „Krone“ über seinen Ex-Klub, zwei neue Rekorde und warum Präsident Herbert Jerich viel mehr ist als nur Geldgeber.
Diesen freien Tag hatten sich die Grazer Eishockey-Cracks am Montag redlich verdient! Lukas Haudum etwa drehte mittags eine Runde mit Hund „Charly“. „Das angenehme Wetter muss man nutzen“, grinste er. Bei den 99ers, die indes Mai Crnkic von Kitzbühel verpflichtet haben sollen, scheint nicht erst seit dem heroischen 4:2 gegen KAC die Sonne.
