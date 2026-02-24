Vorteilswelt
Lebenslängliche Haft

Südkoreas Ex-Präsident will Urteil bekämpfen

Außenpolitik
24.02.2026 08:32
Am vergangenen Donnerstag war Yoon Suk Yeol wegen Anführung eines Aufstands erstinstanzlich ...
Am vergangenen Donnerstag war Yoon Suk Yeol wegen Anführung eines Aufstands erstinstanzlich schuldig gesprochen worden.(Bild: AP/Ahn Young-joon)
Von krone.at

Am 3. Dezember 2024 hatte Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und mithilfe von Soldaten versucht, die Nationalversammlung abzuriegeln. Dafür wurde er zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Mit dem Urteil will er sich nicht abfinden.

Yoon Suk Yeol legt Berufung gegen seine Verurteilung zu einer lebenslänglichen Haftstrafe wegen Anführung eines Aufstands ein, teilten die Anwälte des 65-Jährigen mit.

Als Gründe für die Berufung werden unter anderem angebliche rechtliche Fehler des erstinstanzlichen Urteils sowie eine überzogene Anklage angeführt.

Lesen Sie auch:
Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol muss lebenslang in Haft, nachdem er einen – gescheiterten – ...
Lebenslang nach Putsch
Südkoreas Ex-Präsident entgeht der Todesstrafe
19.02.2026
Kriegsrecht verhängt
Fünf Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsident Yoon
16.01.2026

Am vergangenen Donnerstag war der konservative Politiker wegen Anführung eines Aufstands erstinstanzlich schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Yoon mit dem Verhängen des Kriegsrechts die demokratische Verfassung untergraben wollte.

Außenpolitik
24.02.2026 08:32
