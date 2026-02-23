Erfolg mit „Fritschante“ und Grammelpogatscherln

Manchmal schleicht sich der Erfolg ganz langsam an, dafür aber umso heftiger. Beim Ruster Michael Steiger entwickelte sich alles eher bescheiden. Der 26-jährige Jungschauspieler hatte nach seiner Bühnenreifeprüfung 2024 keine Engagements. Im Kroatienurlaub im September voriges Jahr postete er ein paar Videos in Sozialen Medien, in denen er seine mimischen Fertigkeiten ausprobierte. Durch Interaktion mit seinem Publikum, entstand nach und nach Michis Alter-Ego, die „Gerti“, eine geschäftige, gut vernetzte Hausfrau und Mutter aus dem Burgenland. Gertis Mundwerk und ihre Geschichten über Familie und Freunde am Postamt, beim Bäcker oder mit einem Glas „Fritschante“ in der Hand, brachten Steiger bis jetzt über 19 000 Follower auf Instagram und so viele Freunde auf Facebook, dass man ihn nur mehr abonnieren kann.