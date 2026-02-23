Schock! Strom-Inkassobrief nach 30 Jahren

So ging die Geschichte aus

„Das geht nicht. Forderungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, wären in diesem Fall verjährt“, sagt Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb von der Arbeiterkammer. Zudem konnte dem Burgenländer nichts angelastet werden, da sich das Unternehmen jahrzehntelang nicht um eine korrekte Vertragsführung gekümmert hatte. Nach Intervention der Arbeiterkammer zog der Energieversorger die Forderung zurück.