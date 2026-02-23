Vorteilswelt
Späte Forderung

Schock! Strom-Inkassobrief nach 30 Jahren

Burgenland
23.02.2026 13:00
Nicht jede Rechnung ist gerechtfertigt.
Nicht jede Rechnung ist gerechtfertigt.
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Wenn eine Inkasso-Forderung ins Haus flattert, ist man nie erfreut. Doch einem Burgenländer stockte beim Öffnen der Post gleich noch ein zweites Mal der Atem. Er sollte nämlich eine Rechnung von 1000 Euro an einen Energienanbieter zahlen, mit dem er nie zu tun hatte.

Ein Mann aus dem Nordburgenland wurde vor kurzem mit einer kuriosen Inkassoforderung überrascht. Die Rechnung von 1000 Euro lautete auf seinen Namen, allerdings stand er mit dem Wiener Energieversorger noch nie in einem Vertragsverhältnis. Schließlich fand er heraus, dass sein vor zwölf Jahren verstorbener Vater gemeint war, der denselben Namen trug wie er.

Die zu begleichende Schuld bezog sich auf eine Mietwohnung, aus der der Vater schon 1996 ausgezogen war. Dieser hatte das Mietverhältnis damals zwar beendet, den Energieversorger aber nicht darüber informiert. Pech für den Sohn: Er sollte trotzdem die Rechnungen für die letzten 20 Jahre begleichen!

AK-Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb
AK-Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb(Bild: AK Bgld.)

So ging die Geschichte aus
„Das geht nicht. Forderungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, wären in diesem Fall verjährt“, sagt Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb von der Arbeiterkammer. Zudem konnte dem Burgenländer nichts angelastet werden, da sich das Unternehmen jahrzehntelang nicht um eine korrekte Vertragsführung gekümmert hatte. Nach Intervention der Arbeiterkammer zog der Energieversorger die Forderung zurück.

Burgenland
23.02.2026 13:00
Burgenland
