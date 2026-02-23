Jede fünfte Gemeinde bei Projekt für Biodiversität

Der Verein „Unser Dorf“ setzt sich für eine nachhaltige Dorfentwicklung im Burgenland ein. Im vergangenen Sommer wurde das landesweite Projekt „Vielfalt vor der Haustür“ beim österreichischen Diversitätsfonds eingereicht. Vor kurzem erfolgte die offizielle Förderzusage durch das Klimaministerium. Demnach stehen insgesamt 322.000 Euro für die Umsetzung zur Verfügung. 37 der 171 Gemeinden – also mehr als jede fünfte – profitieren von der Förderung, weil sie im Rahmen des Projekts Trittsteinbiotope in den Ortschaften errichten.