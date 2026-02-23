Vorteilswelt
Förderung ist durch

Jede fünfte Gemeinde bei Projekt für Biodiversität

Burgenland
23.02.2026 11:00
Die Grüne-Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner mit der ÖVP-Bürgermeisterin Wennesz-Ehrlich ...
Die Grüne-Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner mit der ÖVP-Bürgermeisterin Wennesz-Ehrlich aus Oslip.(Bild: Büro LH-Stv.)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Artenschutz und mehr Lebensqualität im Ort gehen Hand in Hand – und das ohne Kosten für die teilnehmenden Ortschaften.

Der Verein „Unser Dorf“ setzt sich für eine nachhaltige Dorfentwicklung im Burgenland ein. Im vergangenen Sommer wurde das landesweite Projekt „Vielfalt vor der Haustür“ beim österreichischen Diversitätsfonds eingereicht. Vor kurzem erfolgte die offizielle Förderzusage durch das Klimaministerium. Demnach stehen insgesamt 322.000 Euro für die Umsetzung zur Verfügung. 37 der 171 Gemeinden – also mehr als jede fünfte – profitieren von der Förderung, weil sie im Rahmen des Projekts Trittsteinbiotope in den Ortschaften errichten.

Haider-Wallner und Wennesz-Ehrlich vor beginnenden grünen Oasen.
Haider-Wallner und Wennesz-Ehrlich vor beginnenden grünen Oasen.(Bild: Büro LH-Stv./Hannah Neugebauer)

Umsetzung erfolgt im März
Die geplanten Projekte sind vielfältig und an die jeweiligen Standorte in den Gemeinden angepasst: Blühflächen, Totholzhecken, Trockensteinmauern, Feuchtbiotope sowie die Pflanzung von Hecken, Sträuchern und Bäumen sind vorgesehen. In Oslip etwa wurden 20 Bäume gepflanzt und geschotterte Verkehrsinseln durch Blühwiesen ersetzt.

„Selbst kleine Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt und des Mikroklimas stoßen auf große Zustimmung in der Bevölkerung, weil sie spürbare Verbesserungen bringen“, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Margit Wennesz-Ehrlich. Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner, die dem Verein als Obfrau vorsteht, freut’s: „Da es sich um eine 100-Prozent-Förderung handelt, entstehen den Gemeinden keine Kosten.“ Start der Umsetzungsphase ist Ende März.

