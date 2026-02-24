Boss Muhr: „Wird uns nicht noch einmal passieren“

„Er ist ein super Fußballer. Wir sind in der Verteidigung und im Mittelfeld jedoch richtig stark besetzt“, meint Muhr, dessen Elf im Hinspiel gegen die Jungveilchen nicht über ein 1:1 hinauskam. Beide Teams hatten im Finish in der Generali-Arena binnen einer Minute je einen Tausender vergeben.

„Wollen den Takt vorgeben“

„Das Spiel hab ich noch in bester Erinnerung. Wir hatten in Halbzeit eins alles im Griff, haben das Heft dann völlig unnötig aus der Hand gegeben. Das darf und wird uns nicht noch einmal passieren“, hofft Muhr, wohlwissend, dass die Young Violets eine Top-Saison spielen, auf Platz sechs rangieren. „Mit Vorsager und Hosiner haben sie erfahrene Fußballer drinnen, dazu viele Talente. Trotzdem wollen wir die Intensität und den Takt vorgeben.“