Jede zweite Ärztin erlebt sexistische Kommentare

Nach wie vor haben es Ärztinnen in ihrem Arbeitsalltag schwerer als ihre männlichen Kollegen, wie aus einer von der Ärztekammer Wien in Auftrag gegebene Umfrage hervorgeht. So gaben 64 Prozent von den 1409 befragten Medizinerinnen an, dass sie am Arbeitsplatz nach wie vor mit Benachteiligungen konfrontiert sind.