Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Studie

Jede zweite Ärztin erlebt sexistische Kommentare

Wien
23.02.2026 13:15
Im Alltag sind Medizinerinnen oft mit Frauenfeindlichkeit konfrontiert
Im Alltag sind Medizinerinnen oft mit Frauenfeindlichkeit konfrontiert(Bild: www.peopleimages.com – stock.adobe.com)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Misstrauen in ihre Fähigkeiten bis hin zu sexistischen Kommentaren von Patienten, Kollegen und Vorgesetzten sei für viele Wiener Ärztinnen nach wie vor bittere Realität, wie eine neue Studie zeigt. 

0 Kommentare

Nach wie vor haben es Ärztinnen in ihrem Arbeitsalltag schwerer als ihre männlichen Kollegen, wie aus einer von der Ärztekammer Wien in Auftrag gegebene Umfrage hervorgeht. So gaben 64 Prozent von den 1409 befragten Medizinerinnen an, dass sie am Arbeitsplatz nach wie vor mit Benachteiligungen konfrontiert sind.

Die Familienplanung sowie die Kinderbetreuung wurden in der von Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführten Umfrage als größtes Hindernis genannt.

In Spitälern angestellte Ärztinnen empfanden auch, dass sie zu wenig gefördert werden und ihnen zu wenig zugetraut wird. 68 Prozent gaben an, dass Männer mehr unterstützt werden. 

Jede zweite Ärztin erlebt anzügliche Kommentare
Außerdem sei Frauenfeindlichkeit nach wie vor präsent. 6 von 10 Ärztinnen gab an, von Vorgesetzten und Kollegen regelmäßig geringschätzende Kommentare zu hören.

Über die Hälfte (54 Prozent) erlebt auch anzügliche Bemerkungen, 27 Prozent sogar einschlägige Berührungen. Vier Prozent gaben zudem an, selbst mit sexuellen Übergriffe von Vorgesetzten konfrontiert gewesen zu sein.

Patienten würden gegenüber Ärztinnen (62 Prozent) eher Misstrauen hegen, heißt es in der Studie. 

Nicht nur Problem in der Medizin 
„Das geht einfach nicht“, sagt dazu Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart. Er sieht darin auch ein gesellschaftliches Problem, das nicht nur den medizinischen Bereich treffe. Die Studienergebnisse seien ein Handlungsauftrag an die Politik. 

Im niedergelassenen Bereich können Ärztinnen ihre Arbeitssituation zwar besser bestimmen, doch es werde der Wunsch nach flexibleren Vertrags- und Arbeitsmodellen deutlich, so Kammer-Vizepräsidentin und Obfrau der Kurie niedergelassener Ärzte Naghme Kamaleyan-Schmied.

Sie fordert flexiblere Öffnungszeiten, Job-Sharing-Modelle und mehr Gruppenpraxen. Außerdem brauche es die Einführung des Mutterschutzes. 

Lesen Sie auch:
Die Wiener Ärztevertreter schlagen Alarm: Rund ein Drittel der Zeit verbringen Ärzte bereits mit ...
Massive Lücken
Ärzte schlagen Alarm: Vorsorge ist völlig veraltet
20.01.2026

Der Obmann der Kurie angestellte Ärzte und ebenfalls Kammer-Vizepräsident Eduardo Maldonado-González appelliert wiederum an die Zivilcourage von Männern. Bei geringschätzenden oder anzüglichen Kommenatren sollten sie einschreiten, sagt er.

Mehrheit mit Karriere zufrieden
Positiv kam in der Studie hervor, dass die Zufriedenheit der Ärztinnen mit der Karrierentwicklungen insgesamt groß ist. Vor allem aber im niedergelassenen Bereich (88 Prozent). 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.02.2026 13:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.325 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
160.515 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.394 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3279 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
740 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Wien
Kinderoper an der Wien
„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug
Luxusauto nur gemietet
Sportlehrer überfiel vor Club Lamborghini-Fahrer
Perfekte Rettungskette
Pensionistin 20 Minuten lang in Wohnung reanimiert
Neue Studie
Jede zweite Ärztin erlebt sexistische Kommentare
Frau schrie um Hilfe
Mutiger Passant jagt Täter, wird selbst zum Opfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf