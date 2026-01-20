Ärzte schlagen Alarm: Vorsorge ist völlig veraltet

Der Tenor der Führung der Wiener Ärztekammer ist klar: „So wie bisher darf es nicht weitergehen.“ Die Kammer präsentierte jetzt ihre gesundheitspolitische Aufgabenliste für 2026 an die Politik – und zeichnete ein System, das an entscheidenden Stellen knirscht. Kammerpräsident Johannes Steinhart stellte klar, worum es aus Sicht der Ärzte gehen muss: „Bei medizinischen und gesundheitspolitischen Entscheidungen muss immer die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen – nicht eine ökonomische, bürokratische oder politische Logik.“