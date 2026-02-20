Versprechen gebrochen? Schweizer Athletin tobt

Mit Fanny Smith hat sich eine weitere Athletin zu den Olympia-Kritikern dazugesellt. „Vom olympischen Geist spüre ich hier in Livigno leider nichts“, schimpfte die Ski-Crosserin. Man habe ihr und ihren Kontrahentinnen eine Tribüne versprochen, die es jedoch nicht gibt, ärgerte sich die 33-Jährige.