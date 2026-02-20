Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Olympia-Kritik

Versprechen gebrochen? Schweizer Athletin tobt

Olympia
20.02.2026 08:40
Fanny Smith ist sauer.
Fanny Smith ist sauer.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Fanny Smith hat sich eine weitere Athletin zu den Olympia-Kritikern dazugesellt. „Vom olympischen Geist spüre ich hier in Livigno leider nichts“, schimpfte die Ski-Crosserin. Man habe ihr und ihren Kontrahentinnen eine Tribüne versprochen, die es jedoch nicht gibt, ärgerte sich die 33-Jährige.

0 Kommentare

Auch Medaillenzeremonien gibt es für die Ski-Cross-Athletinnen keine – dabei gebe es in Livigno durchaus die Möglichkeit dafür. „Es hat ja sogar eine kleine Bühne, wo man das problemlos hätte durchführen können“, ist Smith ratlos.

Dreimal gewann Smith bereits den Gesamtweltcup, zweimal wurde sie Weltmeisterin.
Dreimal gewann Smith bereits den Gesamtweltcup, zweimal wurde sie Weltmeisterin.(Bild: AP/Pontus Lundahl)

Mit ihrer Kritik ist die zweifache Weltmeisterin nicht allein. Neben ihrem Teamkollegen Alex Fiva („Es fühlt sich nicht nach Olympia an“), hatten auch Johannes Lamparter, Marco Odermatt und Linus Straßer bemängelt, es gebe kaum Möglichkeiten, mit den Fans zu interagieren.

Lesen Sie auch:
Johannes Lamparter durfte seine Liebsten nicht direkt in den Arm nehmen.
Lamparter verärgert:
„Als würde man einem Emotionen einfach wegreißen“
17.02.2026
Wutrede live im TV
„Für‘n Arsch!“ Slalom-Star rechnet mit Olympia ab
17.02.2026

Kurs zu langweilig?
Was Smith außerdem ärgert: die Strecke in Livigno. „Sie hat nichts Besonderes. Kaum Schwierigkeiten. Es ist traurig, dass für Olympia ein so einfacher Kurs gebaut wurde“, so die Schweizerin, die Südtirol wohl nicht mit den besten Erinnerungen verlassen wird ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
20.02.2026 08:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
370.260 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
159.199 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
118.422 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1691 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1262 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Olympia
Nächste Olympia-Kritik
Versprechen gebrochen? Schweizer Athletin tobt
Programm im Überblick
Rot-weiß-rote Einsätze beim heutigen Olympia-Tag
Drama um Mitfavoritin
Polin weint bittere Tränen: „War nie so am Boden“
Krone Plus Logo
Historische Chance
Reggae-Rhythmen sollen Bob Austria beflügeln
Olympia-Ticker
Bob: Zweier der Damen heute ab 18 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf