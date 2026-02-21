72 Tiger in Raubtierpark in Thailand verendet

„Als wir merkten, dass sie krank sind, war es schon zu spät“, beteuerte der Sprecher des betroffenen „Tiger Kingdom“ Zoo, der seit den Todesfällen vorübergehend geschlossen ist. Da dort Besucher die Tiger „umarmen, berühren und sich aus nächster Nähe mit ihnen fotografieren“ können, ist der Tierpark eine beliebte Touristenattraktion. Tierschützer kritisieren derartige Einrichtungen wegen der dort herrschenden Bedingungen.