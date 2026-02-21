Tödliches Virus
72 Tiger in Raubtierpark in Thailand verendet
Ein hoch ansteckendes Virus habe den Tod von 72 in Gefangenschaft gehaltenen Tigern in Thailand verursacht – die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, den Ausbruch einzudämmen. Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Bedingungen vor Ort scharf.
Innerhalb weniger Wochen sind über 70 Tiger in einem privaten Raubtierpark im Norden Thailands an Krankheiten verendet. Bei Untersuchungen seien Infektionen mit dem hoch ansteckenden Staupe-Virus sowie Bakterien nachgewiesen worden, erklärte das örtliche Veterinäramt am Freitag.
Staupevirus
Es ist hoch ansteckend und befällt weltweit Hunde, Füchse, Waschbären und andere Fleischfresser. Dabei verursacht es schwere Multisystemerkrankungen (Atemwege, Magen-Darm, Nervensystem) und endet oft tödlich. Der einzige wirksame Schutz für Tiere ist eine rechtzeitige Impfung, für Menschen ist das Virus ungefährlich.
Bei Tigern sei das Virus schwerer nachzuweisen als bei Hunden oder Katzen, weil sie nicht in engem Kontakt mit Menschen leben. Die Teams desinfizieren nun mit Hochdruck die Gehege im Tierpark in der Stadt Chiang Mai und bereiten die Impfung der überlebenden Tiere vor.
„Als wir merkten, dass sie krank sind, war es schon zu spät“, beteuerte der Sprecher des betroffenen „Tiger Kingdom“ Zoo, der seit den Todesfällen vorübergehend geschlossen ist. Da dort Besucher die Tiger „umarmen, berühren und sich aus nächster Nähe mit ihnen fotografieren“ können, ist der Tierpark eine beliebte Touristenattraktion. Tierschützer kritisieren derartige Einrichtungen wegen der dort herrschenden Bedingungen.
„Diese Tiger sind gestorben, wie sie gelebt haben – in Elend, Gefangenschaft und Angst“, sagte ein Sprecher der Tierschutzorganisation Peta. „Wenn die Touristen wegblieben, würden solche Einrichtungen sich rasch nicht mehr rentieren, und derartige Tragödien würden deutlich unwahrscheinlicher.“
