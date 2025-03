Frauenministerin Holzleitner: „Ich bin Feministin“

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März stellte Holzleitner geplante Maßnahmen im Regierungsprogramm vor. So kommen etwa Fußfesseln für Hochrisiko-Gewalttäter, ein nationaler Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und ein „Dick-Pic-Paragraf“, der das ungewollte Zusenden von Penisbildern unter Strafe stellt.