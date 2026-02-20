Kevin’s Welt: Transparenz bei Mineralien

Der Online-Markt für Mineralien und Sammlerstücke boomt, doch nicht immer ist auf den ersten Blick ersichtlich, was tatsächlich hinter Angebot und Preis steckt. Viele Konsumenten fragen sich, wie sie vertrauenswürdige Marken von reinen Lockangeboten unterscheiden können. Am Beispiel von Kevin´s Welt zeigt sich, welche Kriterien bei Mineralien-Einzelstücken für mehr Glaubwürdigkeit und Fairness im digitalen Handel sorgen und worauf es in der Praxis wirklich ankommt.