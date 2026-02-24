US-Olympia-Heldinnen schlagen Trump-Einladung aus

Das US-Eishockey-Nationalteam der Frauen hat nach dem Olympiasieg am vergangenen Donnerstag in Mailand eine Einladung von Präsident Donald Trump ausgeschlagen. Begründet wurde die Absage wegen „akademischer und beruflicher Verpflichtungen“.
Zuvor war in Sozialen Netzwerken ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada kursiert. Der per Handy zugeschaltete Trump gratulierte dem Team und lud es zur jährlichen Grundsatzrede im Kongress am Dienstag ein.
Gehen nicht auf Video ein
Dann ergänzte Trump: „Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.“ Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.
In einer Erklärung des Frauenteams hieß es, man sei „aufrichtig dankbar“ für die Einladung. „Wir wissen die Anerkennung der außergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen.“
