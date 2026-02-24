Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dieter Rupnik starb

Tragisches Unglück: Trauer um „Stimme von Lassing“

Steiermark
24.02.2026 11:17
Die „Stimme von Lassing“: Dieter Rupnik verkündete die Rettung Georg Hainzls.
Die „Stimme von Lassing“: Dieter Rupnik verkündete die Rettung Georg Hainzls.(Bild: Krone KREATIV/Hans Klaus Techt/APA/picturedesk.com, Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Mit seinem Jubelschrei „Der Hainzl lebt!“ wurde er legendär: Der ehemalige Leiter des steirischen Landespressedienstes, Dieter Rupnik, der beim Grubenunglück 1998 rund um die Uhr im Einsatz war und Hunderte Pressevertreter mit Neuigkeiten versorgte, ist bei einem tragischen Unfall im 82. Lebensjahr verstorben.

0 Kommentare

Sein Name ist untrennbar mit dem „Wunder von Lassing“ verbunden, als er nach dem Grubenunglück im Juli 1998 verkündete: „Der Hainzl lebt!“ Ein Ausruf der Freude, der um die Welt ging. Nun ist Dieter Rupnik, der zwölf Jahre lang Leiter des steirischen Landespressedienstes war, verstorben; im 82. Lebensjahr bei einem besonders tragischen Unglücksfall in seiner Heimatgemeinde. Die Trauer um ihn ist groß und ehrlich.

Der 1944 in Leoben geborene Obersteirer studierte Geschichte und Philosophie und begann seine berufliche Laufbahn bei der „Steirerkrone“ als Lokalredakteur. Neben seiner journalistischen Tätigkeit absolvierte der Medienprofi noch eine Ausbildung zum Werbefachmann. 1983 wechselte Dieter Rupnik dann ins Referat für Öffentlichkeitsarbeit in die steirische Landesbaudirektion und wurde später Chef der Landeskommunikation.

Lesen Sie auch:
Lassing-Katastrophe
25 Jahre nach dem Unglück: Ein Ort will vergessen
09.07.2023
20 Jahre danach
Grubenunglück in Lassing: „Es tut immer noch weh“
15.07.2018

In Erinnerung bleiben seine Kompetenz und Freundlichkeit, mit denen er seinen Kollegen und Journalisten begegnete. Nach seinem Pensionsantritt 2009 bekam der Hofrat das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
24.02.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
181.040 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
168.845 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.760 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3794 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1173 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1070 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf