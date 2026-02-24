Tragisches Unglück: Trauer um „Stimme von Lassing“

Sein Name ist untrennbar mit dem „Wunder von Lassing“ verbunden, als er nach dem Grubenunglück im Juli 1998 verkündete: „Der Hainzl lebt!“ Ein Ausruf der Freude, der um die Welt ging. Nun ist Dieter Rupnik, der zwölf Jahre lang Leiter des steirischen Landespressedienstes war, verstorben; im 82. Lebensjahr bei einem besonders tragischen Unglücksfall in seiner Heimatgemeinde. Die Trauer um ihn ist groß und ehrlich.