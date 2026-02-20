Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

ÖOC-Boss wirbt

Kein „Blabla“! Olympia nimmt Kurs auf Österreich

Olympia
20.02.2026 18:37
Nussbaumer (re.) wirbt bei der Politik (li. Sportminister Babler) für Spiele in Österreich.
Nussbaumer (re.) wirbt bei der Politik (li. Sportminister Babler) für Spiele in Österreich.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Das können wir doch auch! Rund um die Winterspiele im benachbarten Italien sind rot-weiß-rote Ambitionen für 2046 zu Leben erweckt worden.  Der ÖOC-Boss bekam dafür bereits positive Signale von oberster Stelle!

0 Kommentare

Olympia in Österreich? Das gab es zuletzt 1976 in Innsbruck zu erleben. Seitdem folgten zwar Bemühungen aus Salzburg und Tirol, doch es fehlte der absolute und nationale Nachdruck, um erfolgreich zu sein. Rund um die Spiele in Italien entstehen nun erneut rot-weiß-rote Ambitionen. Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer bekräftigten diese in Cortina gemeinsam und öffentlich, sprachen von Olympia 2046 als mögliches Ziel. Und Nussbaumer berichtet nun der „Krone“, dass er beim Netzwerken in Italien von hochrangigen IOC-Mitgliedern bereits positives Feedback erhielt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
20.02.2026 18:37
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
430.370 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Airport Wien: Gäste hängen weiter in Warteschleife
203.960 mal gelesen
Am Flughafen Wien läuft der Betrieb mittlerweile wieder an, die Verspätungen werden aber ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.355 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1645 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1486 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Olympia
Krone Plus Logo
ÖOC-Boss wirbt
Kein „Blabla“! Olympia nimmt Kurs auf Österreich
Olympia-Ticker
Bob LIVE: Beierl/Williams in den Top Ten
Gold für Niederlande
Eisschnelllauf: Rosner 16. über 1500 Meter
Nach Sechs-Stunden-OP
Vonn: „Die Schmerzen sind schwer zu ertragen“
Am Sonntag
Schweden und Schweiz im Curling-Finale der Frauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf