Kein „Blabla“! Olympia nimmt Kurs auf Österreich

Das können wir doch auch! Rund um die Winterspiele im benachbarten Italien sind rot-weiß-rote Ambitionen für 2046 zu Leben erweckt worden. Der ÖOC-Boss bekam dafür bereits positive Signale von oberster Stelle!
Olympia in Österreich? Das gab es zuletzt 1976 in Innsbruck zu erleben. Seitdem folgten zwar Bemühungen aus Salzburg und Tirol, doch es fehlte der absolute und nationale Nachdruck, um erfolgreich zu sein. Rund um die Spiele in Italien entstehen nun erneut rot-weiß-rote Ambitionen. Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer bekräftigten diese in Cortina gemeinsam und öffentlich, sprachen von Olympia 2046 als mögliches Ziel. Und Nussbaumer berichtet nun der „Krone“, dass er beim Netzwerken in Italien von hochrangigen IOC-Mitgliedern bereits positives Feedback erhielt.
