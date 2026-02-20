Kein „Blabla“! Olympia nimmt Kurs auf Österreich

Olympia in Österreich? Das gab es zuletzt 1976 in Innsbruck zu erleben. Seitdem folgten zwar Bemühungen aus Salzburg und Tirol, doch es fehlte der absolute und nationale Nachdruck, um erfolgreich zu sein. Rund um die Spiele in Italien entstehen nun erneut rot-weiß-rote Ambitionen. Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer bekräftigten diese in Cortina gemeinsam und öffentlich, sprachen von Olympia 2046 als mögliches Ziel. Und Nussbaumer berichtet nun der „Krone“, dass er beim Netzwerken in Italien von hochrangigen IOC-Mitgliedern bereits positives Feedback erhielt.