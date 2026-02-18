Talente werden hier für die Arbeitswelt begeistert

Handwerk und Lehre sollen bereits in der Pflichtschule erlebbar sein. Kammerdirektor Manfred Pammer schildert: „Wir haben eine Lücke geschlossen – jetzt haben wir von Spürnasenecken in Kindergärten und Volksschulen über die Berufserlebniswelt und den Talente-Check bis zum Karriere-Check für die 17- und 18-Jährigen alles abgedeckt.“ Lehrberufe seien künftig immer wichtiger. Fachkräfte werden notwendiger denn je – ein erstes Gespür dafür liefern die WKS-Angebote.