Talente werden hier für die Arbeitswelt begeistert

In der neuen Berufserlebniswelt der Wirtschaftskammer sollen Schüler regelrecht spüren, was es heißt, Produkte selbst herzustellen. Das neue Angebot soll Lehrberufe weiter attraktiv machen. 3,3 Millionen nahm die Kammer dafür in die Hand.
Eine eigene LED-Lampe herstellen, Altplastik einschmelzen und einen Karabiner herstellen oder alkoholfreie Cocktails mixen – mit zwölf Jahren hat selten jemand die Möglichkeit dazu. Das ändert sich jetzt! Denn die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) hat mit der Berufserlebniswelt einen neuen Bereich geschaffen, wo junge Salzburger neue Erfahrungen mit der Berufswelt sammeln können.
Begleitet werden die Schüler der 6. und 7. Schulstufe dabei von einem Schauspieler, der als Avatar mit künstlicher Intelligenz durch zahlreiche Stationen führt. Unter anderem eine Fotostation, wo sich die Kids auf generierten Fotos zehn Jahre älter und als Bauarbeiter, Maler, Kellner oder Koch darstellen lassen können.
„Die Kinder können von der Idee bis zur Herstellung und dem Recycling eines Produkts alles selbst machen. Herz, Hirn und Gefühl werden angesprochen – daran erinnert man sich später“, erklärt Lukas Mang, WKS-Bildungsleiter, den Hintergedanken der Erlebniswelt.
Handwerk und Lehre sollen bereits in der Pflichtschule erlebbar sein. Kammerdirektor Manfred Pammer schildert: „Wir haben eine Lücke geschlossen – jetzt haben wir von Spürnasenecken in Kindergärten und Volksschulen über die Berufserlebniswelt und den Talente-Check bis zum Karriere-Check für die 17- und 18-Jährigen alles abgedeckt.“ Lehrberufe seien künftig immer wichtiger. Fachkräfte werden notwendiger denn je – ein erstes Gespür dafür liefern die WKS-Angebote.
Unsere Daten belegen, dass Mitarbeiter, die den Talente Check absolviert haben zufriedener im Beruf sind. Außerdem brechen sie seltener ab.
Manfred Pammer, WKS-Direktor
Der Leiter der Berufserlebniswelt, Markus Hoffmann, hofft auf 3500 Kinder, die jährlich mit den Schulen den Weg in die neue Berufserlebniswelt auf sich nehmen – 1800 Anmeldungen gibt es bereits bis Juli. „Aus dem ganzen Land, von Krimml bis Straßwalchen, haben sich Schulen angemeldet. Die Anreise übernimmt die WKS“, so Hoffmann.
Die Berufserlebniswelt hat der Kammer 3,3 Millionen Euro gekostet. 500.000 Euro wird der Betrieb pro Jahr kosten. „Aber“, betont Pammer, „wirtschaftspolitisch sind diese Programme einfach sinnvoll. Unsere Daten belegen, dass Mitarbeiter, die den Talente-Check absolviert haben, zufriedener im Beruf sind. Außerdem brechen sie seltener ab.“
Schließlich gehe es bei den Bildungsangeboten der Wirtschaftskammer darum, Talente zu entdecken und zu fördern, anstatt (wie im Schulsystem) viel Zeit mit Dingen zu verbringen, die man nicht könne.
