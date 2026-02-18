Hotel-Dieb in Mittersill nach Flucht gefasst

Am Montag, dem 16. Februar, brach ein zunächst unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden in die Büroräumlichkeiten eines Hotels in Mittersill ein. Dabei wurde der Mann jedoch von einem Angestellten auf frischer Tat ertappt. Der Hotel-Mitarbeiter verfolgte den flüchtenden Täter, schließlich konnte er entkommen, musste sich jedoch von einem Teil der Beute trennen.