Zahlreiche Straftaten

Hotel-Dieb in Mittersill nach Flucht gefasst

Salzburg
18.02.2026 22:30
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein 65-jähriger Pole wurde in Mittersill bei einem Hotel-Einbruch von einem Mitarbeiter in die Flucht geschlagen. Der Dieb versuchte sich schließlich vor der Polizei hinter Müllcontainern zu verstecken – vergeblich. Dem Mann werden zumindest 15 weitere Straftaten angelastet.

0 Kommentare

Am Montag, dem 16. Februar, brach ein zunächst unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden in die Büroräumlichkeiten eines Hotels in Mittersill ein. Dabei wurde der Mann jedoch von einem Angestellten auf frischer Tat ertappt. Der Hotel-Mitarbeiter verfolgte den flüchtenden Täter, schließlich konnte er entkommen, musste sich jedoch von einem Teil der Beute trennen.

Im Zuge der Fahndung nahmen Polizisten im Nahbereich des Hotels einen Mann wahr, der sich hinter Müllcontainern zu verstecken versuchte. Bei der Personenkontrolle fanden die Polizisten unter anderem einen vierstelligen Bargeldbetrag. In seinem Fahrzeug stellten sie zudem Einbruchswerkzeug sowie zahlreiches weiteres Diebesgut (unter anderem Tablets, Bargeld, hochwertige Sportbekleidung) sicher.

Der 65-jährige Pole steht im Verdacht, zumindest 15 weitere Diebstähle (hauptsächlich in Hotels im Bundesland Salzburg) begangen zu haben. Er wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

Salzburg

