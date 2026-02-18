Polizei zog mehrere Alko-Lenker aus dem Verkehr

Am Abend des Faschingsdienstags gingen der Polizei im Flachgau vier Alko-Lenker ins Netz. Den Höchstwert hatte ein Grazer auf der Westautobahn bei Eugendorf. Dem 32-jährigen Grazer ging der Treibstoff aus, weshalb er am Pannenstreifen stehen blieb. Er hatte 1,6 Promille intus.
In Straßwalchen kam einer Polizeistreife ein hupender Pkw entgegen, weshalb der Fahrer kontrolliert wurde. Der 30-jährige Tscheche, der nach eigenen Angaben sein Auto umparken wollte, musste seinen Führerschein wegen 1,38 Promille abgeben.
Auch einem Flachgauer (61) auf der A1 und einem Lungauer (29) auf der A10 bei Salzburg-Süd wurden die Lenkerberechtigungen abgenommen.
Einen negativen Alko-Test hatte ein 28-jähriger Halleiner im Salzburger Stadtteil Aigen. Dafür schlug der Drogentest auf Kokain an. Auch ihm wurde der Füherschein abgenommen.
