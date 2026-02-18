Polizei zog mehrere Alko-Lenker aus dem Verkehr

Am Abend des Faschingsdienstags gingen der Polizei im Flachgau vier Alko-Lenker ins Netz. Den Höchstwert hatte ein Grazer auf der Westautobahn bei Eugendorf. Dem 32-jährigen Grazer ging der Treibstoff aus, weshalb er am Pannenstreifen stehen blieb. Er hatte 1,6 Promille intus.