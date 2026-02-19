„Muss ehrlich sein“: Coutinho verkündet Abschied

Von Vasco in die Weltspitze

Coutinho spielte bereits in der Jugend für Vasco, bevor er 2009 sein Profidebüt gab. Ab 2010 startete seine Karriere in Europa mit Stationen bei Inter Mailand, dem FC Liverpool und dem FC Barcelona. Die Katalanen verliehen ihn 2019 für ein halbes Jahr an den FC Bayern – ein Wechsel, der sich sportlich auszahlte. Unter Hansi Flick gewann er mit den Münchnern das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal. In 38 Einsätzen erzielte er elf Tore und bereitete neun weitere vor. 2024 kehrte er schließlich zu Vasco zurück. Insgesamt absolvierte er 124 Spiele für den Klub.