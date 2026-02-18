Gerührte Shiffrin: „Wollte einen Moment mit Dad“

Moment mit totem Papa

Dann wurde es sentimental. Zunächst habe sie die Anzeigentafel gar nicht gesehen – „erst dann konnte ich realisieren, dass ich Gold gewonnen habe“. Doch auch dann begann Shiffrin nicht sofort überschwänglich zu jubeln. Stattdessen schien sie in sich zu gehen. „Mein Körper war woanders als mein Geist. Ich wollte die Energie, die ich fühlte, als ich die Ziellinie überquerte, an meine Familie schicken. Und natürlich wollte ich einen Moment mit meinem Vater haben.“ Shiffrin mit Tränen-getränkter Stimme weiter: „Diesen großen Triumph mit dem Menschen, den man so sehr geliebt hat, nicht teilen zu können, ist nicht einfach.“