So wenig Schadstoffe in der Wiener Luft wie selten

Über „eines der besten Jahre in der Geschichte der Wiener Luftqualität“ freut sich Wiens Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ): Die Jahresbilanz der 16 Luftgüte-Messstationen in der Stadt fällt gut wie selten aus. Bei fast allen Stationen wurde die niedrigste Stickstoffdioxid-Belastung der Messgeschichte verzeichnet. Der Feinstaub lag nur an einem einzigen Tag über dem gesundheitsgefährdenden Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, im letzten Jahr waren es im Schnitt noch fünf.