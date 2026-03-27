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Test-Schlager in Wien

Die Aufstellung: So startet Österreich gegen Ghana

Fußball International
27.03.2026 16:56
Hält Ralf Rangnick Ausschau nach einem Sieg?
Hält Ralf Rangnick Ausschau nach einem Sieg?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im Testspiel-Schlager gegen Ghana den Erfolg und damit den perfekten Start ins WM-Jahr 2026 sucht!

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Hier die Aufstellung:

Österreichs Fußball-Nationalteam startet heute im Ernst Happel Stadion mit einem Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr. Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihren Länderspiel-Debüts. Das Duo dürfte vorerst zwar auf der Bank Platz nehmen, durch bis zu elf Wechselmöglichkeiten will Ralf Rangnick aber fast seinem gesamten Kader Spielzeit geben. Das Ergebnis spielt für den Teamchef dennoch eine Rolle.

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„Es gibt keinen Ersatz für Siege“, betonte Rangnick am Donnerstag zum Abschluss des viertägigen Trainingscamps in Marbella. „Wir wollen unser Selbstvertrauen weiter ausbauen durch gute Spiele und Erfolge.“ Knapp 40.000 Karten sind laut ÖFB-Angaben verkauft. „Für ein Freundschaftsspiel ist das natürlich großartig“, meinte Rangnick. Man wolle mit einem „richtig guten Spiel“ auch für den Test am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Südkorea möglichst viele Leute ins Stadion locken.

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Heimserie soll fortgesetzt werden
Das ÖFB-Team ist elf Heimspiele in Folge ungeschlagen. Die bisher letzte Heimniederlage setzte es im Oktober 2023 in der EM-Quali im Wiener Prater gegen Belgien (2:3). „Wir werden sicherlich mit der bestmöglichen Elf beginnen“, sagte Rangnick. Sichtung und Weiterentwicklung des eigenen Spielplans würden einander nicht ausschließen. „Wir wollen beides tun: die Automatismen weiter verbessern, weiter einschleifen, und gleichzeitig möglichst jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen.“

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