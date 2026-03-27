Die Aufstellung: So startet Österreich gegen Ghana

Heimserie soll fortgesetzt werden

Das ÖFB-Team ist elf Heimspiele in Folge ungeschlagen. Die bisher letzte Heimniederlage setzte es im Oktober 2023 in der EM-Quali im Wiener Prater gegen Belgien (2:3). „Wir werden sicherlich mit der bestmöglichen Elf beginnen“, sagte Rangnick. Sichtung und Weiterentwicklung des eigenen Spielplans würden einander nicht ausschließen. „Wir wollen beides tun: die Automatismen weiter verbessern, weiter einschleifen, und gleichzeitig möglichst jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen.“