Baby Erik verdankt Grazer Ärzten sein Leben

Erik musste gleich nach seiner Geburt am 29. Jänner 55 Tage auf die Intensivstation. Auch eine herausfordernde Zeit: „Es war oft genug ein Schritt vor, zwei zurück“, schildert Birgit Hochreiner von der Leitung. Aber er lebt! Der Eingriff, der so noch nie in Graz durchgeführt wurde, findet international Beachtung.