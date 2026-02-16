Winter in Ukraine: Zwischen Erschöpfung und Angst

„Nachbar in Not“ und ORF starten erneuten Spendenaufruf

„Der Bedarf an Hilfe ist enorm“, betonen auch die Organisationen von „Nachbar in Not“, die zusammen mit dem ORF einen neuen Spendenaufruf starteten. Besonders betroffen von den winterlichen Temperaturen und Angriffen auf die Energieinfrastruktur seien Kinder, die unter permanenter Angst und psychischer Belastung leiden und trotz dicker Schlafsäcke in der Nacht frieren. Ebenfalls seien ältere und kranke Menschen betroffen, die in kalten Wohnungen festsitzen, weil der Aufzug nicht funktioniert. Für sie bestehe in der aktuellen Situation schnell Lebensgefahr. Auch Familien würden besonders leiden, deren Ersparnisse nach vier Jahren Krieg aufgebraucht seien und die in Großstädten wie Kiew Nacht für Nacht vor Luftangriffen in U-Bahn-Stationen oder Schutzkeller fliehen müssten.