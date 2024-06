Kreml-Herr Putin trägt ständig kugelsichere Weste

Unvorstellbare Überwachung

Generell wird Putins Gesundheit in unvorstellbarem Ausmaß überwacht, wie unter anderem eine Untersuchung, die in der französischen Illustrierten „Paris Match“ veröffentlicht wurde, aufzeigte. Etwa würden sein Urin und seine Fäkalien bei Auslandsreisen von Mitarbeitern seines Schutzdienstes eingesammelt. Die Ausscheidungen packe man dann in extra dafür vorgesehene Säcke und schicke sie sodann in einem Spezialkoffer nach Russland. Im Übrigen machten bereits lange Zeit vor Veröffentlichung dieser Ergebnisse entsprechende Gerüchte im flächenmäßig größten Land der Erde die Runde ...