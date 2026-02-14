Hamburg und Burgenland bündeln die (Fach-)Kräfte

„So etwas hat die Welt noch nicht gesehen!“ Große Worte, die beim imposanten Hafenfest in Hamburg vor neun Monaten die Runde gemacht hatten. Die Feierlichkeiten mit dem Burgenland als Partnerregion waren der eindrucksvolle Auftakt einer deutsch-pannonischen Kooperation, der große Taten folgen sollen. Mit einer Delegation ist nun Peter Tschentscher, Bürgermeister der Hansestadt, angereist, um sich über die Fortschritte auf dem Energie-, Gesundheits- und Pflegesektor zu informieren.