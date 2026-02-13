Förderungen: Doskozil gegen Verteilung durch Bund

Länder stärker unterstützen

Doskozil will noch vor dem Sommer nach Brüssel reisen: Dort wird er sich für die Beibehaltung des derzeitigen Mittelvergabesystems starkmachen. Vor Ort wüssten Länder, Regionen und Gemeinden am besten, welche Projekte notwendig sind und wo Fördermittel den größten Nutzen entfalten, meint der Landeshauptmann. Der Bund müsse die Länder daher noch stärker unterstützen, um die geplante Zentralisierung zu verhindern und dies in Brüssel auch vehement einfordern.