Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus 2,7 Prozent

Thermen schwimmen weiter auf Erfolgskurs

Burgenland
13.02.2026 11:37
Die Therme Stegersbach verzeichnete 2025 ein Plus von 8,8 Prozent.
Die Therme Stegersbach verzeichnete 2025 ein Plus von 8,8 Prozent.(Bild: Allegria Resort Stegersbach/J. Koller)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Über 1,1 Millionen Gäste genossen im Vorjahr einen Thermenaufenthalt. 34 Prozent aller Nächtigungen entfallen derzeit auf auf Thermen.

0 Kommentare

Trotz Umbauten und zeitweisen Teilschließungen schwimmen die heimischen Thermen weiter auf der Erfolgswelle. Mehr als 1,1 Millionen Tageseintritte wurden 2025 gezählt. Das ist ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Positive Bilanz
Besonders stark legte die Therme Stegersbach mit 187.000 Eintritten (+8,8 Prozent) zu. Die Sonnentherme Lutzmannsburg hielt ihr hohes Niveau mit 462.000 Besuchern, die AVITA-Therme kam auf 183.000 Gäste (+2,2 Prozent). Auch die St. Martins Therme & Lodge wuchs weiter und zählte 311.000 Eintritte (+3,7 Prozent).

Unabhängig vom Wetter
Auf die Thermen entfallen bereits 34 Prozent aller Nächtigungen im Land, zudem gelten sie immer stärker als wetterunabhängiger Publikumsmagnet, vor allem im Sommer, so der Burgenland Tourismus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
13.02.2026 11:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 12°
Symbol wolkig
Güssing
4° / 15°
Symbol wolkig
Mattersburg
8° / 12°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 12°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
5° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.263 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.145 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.759 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1268 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
967 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
829 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Ein Hauch von Märchen
Zauberhafte Benimmkurse mit „echten“ Prinzessinnen
Streit ums Ortsbudget
Doskozil springt ein: Dorffest nach Ärger gerettet
Hilfe für Hase & Co.
Kritik an Fuchsjagd: Jäger verteidigen Abschüsse
Prozess in Eisenstadt
15-Jähriger attackierte Mitschüler mit Eisenstange
Konzept für Zukunft
Eisenstadt als Klima-Vorbild für andere Städte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf