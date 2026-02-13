Thermen schwimmen weiter auf Erfolgskurs

Über 1,1 Millionen Gäste genossen im Vorjahr einen Thermenaufenthalt. 34 Prozent aller Nächtigungen entfallen derzeit auf auf Thermen.
Trotz Umbauten und zeitweisen Teilschließungen schwimmen die heimischen Thermen weiter auf der Erfolgswelle. Mehr als 1,1 Millionen Tageseintritte wurden 2025 gezählt. Das ist ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Positive Bilanz
Besonders stark legte die Therme Stegersbach mit 187.000 Eintritten (+8,8 Prozent) zu. Die Sonnentherme Lutzmannsburg hielt ihr hohes Niveau mit 462.000 Besuchern, die AVITA-Therme kam auf 183.000 Gäste (+2,2 Prozent). Auch die St. Martins Therme & Lodge wuchs weiter und zählte 311.000 Eintritte (+3,7 Prozent).
Unabhängig vom Wetter
Auf die Thermen entfallen bereits 34 Prozent aller Nächtigungen im Land, zudem gelten sie immer stärker als wetterunabhängiger Publikumsmagnet, vor allem im Sommer, so der Burgenland Tourismus.
