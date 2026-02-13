Thermen schwimmen weiter auf Erfolgskurs

Positive Bilanz

Besonders stark legte die Therme Stegersbach mit 187.000 Eintritten (+8,8 Prozent) zu. Die Sonnentherme Lutzmannsburg hielt ihr hohes Niveau mit 462.000 Besuchern, die AVITA-Therme kam auf 183.000 Gäste (+2,2 Prozent). Auch die St. Martins Therme & Lodge wuchs weiter und zählte 311.000 Eintritte (+3,7 Prozent).