Tiroler Almatmosphäre mit pannonischer Seele

Es ist früher Morgen in Bad Tatzmannsdorf. Nebelschwaden hängen noch zwischen den Hügeln, die Sonne wirft lange Schatten über die alten Baumreihen. Ich atme tief ein und rieche den Duft von frischem Brot, Bergkräutern und feuchter Erde. Hier beginnt die Genusswelt von Reiters – ein Ort, an dem man sofort spürt, dass Genuss mehr ist als Essen. „Wir wollten schon immer, dass unsere Gäste Lebensmittel nicht nur essen, sondern verstehen“, sagt Nikola Reiter und lächelt, während sie mich durch die Winzergasse führt.