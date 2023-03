Ivermectin-Influencer „unerwartet“ verstorben

Herz sei auf doppelte Größe angewachsen

Kurz vor seinem Ableben war Lemoi noch seiner üblichen Tagesroutine nachgegangen, hatte munter gegen Homosexuelle und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gehetzt. Kurz darauf hieß es in einer Mitteilung auf seinem Channel, er sei „unerwartet“ und „auf natürliche Weise“ gestorben. So wird erklärt, sein „großes Herz“ sei auf die doppelte Größe angewachsen. „Wir verstehen, dass dies bei denen, die ihm gefolgt sind, Fragen aufwirft“, erklären die Administratoren von Lemois Channel, dass die Herzkrankheit in der Familie läge und sich wohl durch chronischen Stress verschlimmert haben muss.