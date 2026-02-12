Wie Mattersburg die Kehrtwende schaffen will

Mehr Pflanzen und Möblierung

Zusätzlich soll das Stadtzentrum optisch aufgewertet werden. Geplant sind weitere Bepflanzungen sowie eine zusätzliche Möblierung, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Bereits in zwei Wochen – am 25. Februar – wird die Stadtgemeinde zudem zu einem Unternehmerstammtisch in die Bauermühle einladen. Alle politischen Fraktionen, Innenstadtbetriebe und die Wirtschaftskammer sind aufgerufen, vorbeizukommen, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten.