Ried-Volleyballer: Schritt aus Fußballer-Schatten

Jahrelang verfolgte Medaille ist fix

„Ich bin megastolz, dass wir die jahrelang angestrebte Medaille jetzt haben“, so Langzeit-UVCler Markus Berger, dessen Volleyballer mit dem Sensations-Coup in Ried auch etwas aus dem Schatten der erfolgreichen SVR-Fußballer treten. „Definitiv!“, meint Obmann Roman Lutz und ergänzt: „Ich denke, es war für die Spieler, aber auch für alle Fans in der Halle toll. Ich hoffe, dass uns Kinder und Sponsoren jetzt die Türen einrennen, wir finanziell besser aufgestellt sind – wir haben ein Statement im OÖ-Volleyball gesetzt!“ Denn noch nie zog ein OÖ-Herrenteam ins Finale ein. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie findet am 12. April in Hartberg statt, am 16. und 26. April steigen fix zwei Heimspiele des U-V-C!