Ried-Volleyballer: Schritt aus Fußballer-Schatten

Welche Emotionen, welch‘ eine Volleyball-Nacht im Innviertel! Wo die Herren des UVC Ried sensationell Titelkandidat Aich/Dob eliminierten, als erstes Herren-Team aus Oberösterreich in der Geschichte ins Finale der Austrian Volley League einzogen. Entsprechend war die Stimmung...
„Finale, ohhhhhh ohhhh“, hallte es durch den mit 1150 Fans vollen Raiffeisen Volleydome, am Feld herzten sich Rieds Spieler, Betreuer und Funktionäre... Was für eine Volleyball-Nacht im Innviertel, wo der Grunddurchgangs-Fünfte den Ersten Aich/Dob 3:1 besiegte, die Halbfinalserie mit 3:1 gewann – und damit erstmals in der 43-jährigen Klubgeschichte ins AVL-Finale einzog!
„Verrückte Fans“
„Wir haben immer an uns geglaubt und diese verrückten Fans haben uns zu zwei Heimsiegen getrieben. Ich habe vor lauter Freude fast geweint“, war Mittelblocker Carl Berkefelt gerührt. „Wir haben uns beim Viertelfinal-3:1 über Sokol Selbstvertrauen geholt, das wir mitgenommen haben. Der erste Finaleinzug der Geschichte ist unglaublich für das Team, den Klub und die Stadt“, sagte Langzeit-Rieder Jonas Mürzl.
„Ich könnte das als Vater nicht“
Während ein Volleyball-Experte nachdenklich sagte: „Ich könnte das als Vater nicht!“ Womit er ansprach, dass Aich/Dob-Macher Martin Micheu Sohn Lukas trotz schwer verletztem Daumen vollgepumpt mit Schmerzmitteln als Zuspieler agieren ließ. „Er hat aber gut gespielt, war jedenfalls nicht das entscheidende Element“, sagte Rieds Erfolgstrainer Jiri Siller, der Vorstand Wolfgang Puttinger herzte und strahlte: „Wir hatten heuer lange eine komplizierte Saison, haben ohne Libero angefangen, hatten viele Verletzte. Es hat gedauert – aber es hat sich alles gefunden.“ Und nun findet sich Ried im Finale wieder!
Jahrelang verfolgte Medaille ist fix
„Ich bin megastolz, dass wir die jahrelang angestrebte Medaille jetzt haben“, so Langzeit-UVCler Markus Berger, dessen Volleyballer mit dem Sensations-Coup in Ried auch etwas aus dem Schatten der erfolgreichen SVR-Fußballer treten. „Definitiv!“, meint Obmann Roman Lutz und ergänzt: „Ich denke, es war für die Spieler, aber auch für alle Fans in der Halle toll. Ich hoffe, dass uns Kinder und Sponsoren jetzt die Türen einrennen, wir finanziell besser aufgestellt sind – wir haben ein Statement im OÖ-Volleyball gesetzt!“ Denn noch nie zog ein OÖ-Herrenteam ins Finale ein. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie findet am 12. April in Hartberg statt, am 16. und 26. April steigen fix zwei Heimspiele des U-V-C!
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