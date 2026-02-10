Papst Leo schickt 80 Generatoren in die Ukraine

Landau lud auch dazu ein, sich am 19. Februar am Stephansplatz an einer Caritas-Kerzenaktion zu beteiligen. An diesem Abend sollen Tausende Kerzen zum Leuchten gebracht werden, „um der Toten und Leidenden in der Ukraine zu gedenken und um mit Papst Leo verbunden um Frieden zu beten – ein Frieden, der immer auch Werk der Gerechtigkeit ist.“