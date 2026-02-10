Ärger und Kündigungen? Große Unruhen bei F1-Team

Bei Aston Martin herrscht Unruhe! Der ehemalige Teamchef Andy Cowell will das Team bis spätestens Ende Juni verlassen. Angeblich gibt es Ärger mit Teamboss und Chefdesigner Adrian Newey.
Eigentlich sollte der volle Fokus aktuell eigentlich auf dem Sportlichen liegen. In Bahrain stehen in den kommenden Wochen die entscheidenden Testfahrten an, bei denen die Teams ihre neuen Boliden abstimmen, Kinderkrankheiten beseitigen und den Feinschliff vornehmen. Doch bei Aston Martin rumort es hinter den Kulissen. Wie das Portal „planetf1“ berichtet, schmeißt Andy Cowell hin. Der Brite war im Oktober 2024 von Teambesitzer Lawrence Stroll als CEO geholt worden und übernahm ab der Saison 2025 den Teamchef-Posten von Mike Krack.
Cowell soll nach der Verpflichtung Neweys intern an Einfluss verloren haben, heißt es in dem Bericht. Der 56-Jährige wurde vom Teamchef-Posten zum Chefstrategen heruntergestuft – ein Schritt, der maßgeblich zu seiner Entscheidung beigetragen haben soll. Dazu kommen offenbar mehrere Unstimmigkeiten mit Adrian Newey. Beide sollen bei wichtigen Themen unterschiedliche Ansichten vertreten haben. Als Anteilseigner des Teams hatte Newey in diesen Fällen jedoch das letzte Wort, was die Spannungen weiter verschärft haben soll.
Nun hat Cowell offenbar die Konsequenzen gezogen und sorgt kurz vor den Bahrain-Tests für zusätzliche Unruhe beim ambitionierten Rennstall. Er soll bis Mitte des Jahres ausscheiden.
Newey: „Vier Monate im Rückstand“
Sportlich will Aston Martin in der neuen Ära angreifen, strukturell wirkt das Projekt jedoch alles andere als stabil. Schon beim ersten Shakedown Ende Januar in Barcelona hatte der Rennstall für negative Schlagzeilen gesorgt. Der neue Bolide war nicht rechtzeitig fertig, Aston Martin stieg erst spät am vierten von fünf Tagen ins Testgeschehen ein. Zusätzlich sorgte eine Aussage von Newey für Aufsehen: Der Star-Designer erklärte offen, dass man in der Entwicklung „vier Monate im Rückstand“ sei.
Klar ist: Bei Aston Martin geht es derzeit nicht nur auf der Strecke turbulent zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.