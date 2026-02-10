Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Wegen Newey

Ärger und Kündigungen? Große Unruhen bei F1-Team

Formel 1
10.02.2026 11:47
Vor dem Saisonauftakt gibt es große Unruhen bei Aston Martin.
Vor dem Saisonauftakt gibt es große Unruhen bei Aston Martin.(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Aston Martin herrscht Unruhe! Der ehemalige Teamchef Andy Cowell will das Team bis spätestens Ende Juni verlassen. Angeblich gibt es Ärger mit Teamboss und Chefdesigner Adrian Newey.

0 Kommentare

Eigentlich sollte der volle Fokus aktuell eigentlich auf dem Sportlichen liegen. In Bahrain stehen in den kommenden Wochen die entscheidenden Testfahrten an, bei denen die Teams ihre neuen Boliden abstimmen, Kinderkrankheiten beseitigen und den Feinschliff vornehmen. Doch bei Aston Martin rumort es hinter den Kulissen. Wie das Portal „planetf1“ berichtet, schmeißt Andy Cowell hin. Der Brite war im Oktober 2024 von Teambesitzer Lawrence Stroll als CEO geholt worden und übernahm ab der Saison 2025 den Teamchef-Posten von Mike Krack. 

Cowell soll nach der Verpflichtung Neweys intern an Einfluss verloren haben, heißt es in dem Bericht. Der 56-Jährige wurde vom Teamchef-Posten zum Chefstrategen heruntergestuft – ein Schritt, der maßgeblich zu seiner Entscheidung beigetragen haben soll. Dazu kommen offenbar mehrere Unstimmigkeiten mit Adrian Newey. Beide sollen bei wichtigen Themen unterschiedliche Ansichten vertreten haben. Als Anteilseigner des Teams hatte Newey in diesen Fällen jedoch das letzte Wort, was die Spannungen weiter verschärft haben soll.

Lesen Sie auch:
Adrian Newey
Geheimnis gelüftet
F1-Überraschung: Stardesigner Newey wird Teamchef!
26.11.2025

Nun hat Cowell offenbar die Konsequenzen gezogen und sorgt kurz vor den Bahrain-Tests für zusätzliche Unruhe beim ambitionierten Rennstall. Er soll bis Mitte des Jahres ausscheiden.

Newey: „Vier Monate im Rückstand“
Sportlich will Aston Martin in der neuen Ära angreifen, strukturell wirkt das Projekt jedoch alles andere als stabil. Schon beim ersten Shakedown Ende Januar in Barcelona hatte der Rennstall für negative Schlagzeilen gesorgt. Der neue Bolide war nicht rechtzeitig fertig, Aston Martin stieg erst spät am vierten von fünf Tagen ins Testgeschehen ein. Zusätzlich sorgte eine Aussage von Newey für Aufsehen: Der Star-Designer erklärte offen, dass man in der Entwicklung „vier Monate im Rückstand“ sei.

Klar ist: Bei Aston Martin geht es derzeit nicht nur auf der Strecke turbulent zu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.619 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.890 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
177.761 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf