Ärger und Kündigungen? Große Unruhen bei F1-Team

Cowell soll nach der Verpflichtung Neweys intern an Einfluss verloren haben, heißt es in dem Bericht. Der 56-Jährige wurde vom Teamchef-Posten zum Chefstrategen heruntergestuft – ein Schritt, der maßgeblich zu seiner Entscheidung beigetragen haben soll. Dazu kommen offenbar mehrere Unstimmigkeiten mit Adrian Newey. Beide sollen bei wichtigen Themen unterschiedliche Ansichten vertreten haben. Als Anteilseigner des Teams hatte Newey in diesen Fällen jedoch das letzte Wort, was die Spannungen weiter verschärft haben soll.