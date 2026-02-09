Lindsey Vonn offenbar ein zweites Mal operiert

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal meldete sich auf Instagram zu Wort: „Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten“, schrieb der Norweger. „Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich.“ Laut Svindal habe Vonn noch Glückwünsche an ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, ausgerichtet, ehe sie selbst ins Krankenhaus geflogen wurde. „Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten“, so Svindal.