Nach Horror-Sturz

Lindsey Vonn offenbar ein zweites Mal operiert

Olympia
09.02.2026 12:44
Lindsey Vonn kam bei der Olympia-Abfahrt schwer zu Sturz.
Lindsey Vonn kam bei der Olympia-Abfahrt schwer zu Sturz.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine Quelle beruft, ist Lindsey Vonn mittlerweile ein zweites Mal am linken Bein operiert worden. Laut den Informationen sollen die Eingriffe ihren Zustand stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen. Die 41-Jährige liegt im Krankenhaus von Treviso. Die US-Amerikanerin war am Sonntag in der Olympiaabfahrt von Cortina nach zwölf Fahrsekunden schwer zu Sturz gekommen.

Vom Olympischen Komitee der USA oder dem US-Skiteam gibt es noch keine offiziellen Informationen. „Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren“, hatte das Krankenhaus am Sonntagabend in einer Erklärung mitgeteilt. Eine Quelle sagte Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

Lesen Sie auch:
„Krone oder Kasperl“ mit Florian Gröger und Anatol Szadeczky
„Krone oder Kasperl“
„Abschied mit Knall, aber nicht wie gewünscht“
09.02.2026
Topwert seit 2010
Vonn-Sturz vor 1,08 Millionen Zuschauern im ORF!
09.02.2026

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal meldete sich auf Instagram zu Wort: „Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten“, schrieb der Norweger. „Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich.“ Laut Svindal habe Vonn noch Glückwünsche an ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, ausgerichtet, ehe sie selbst ins Krankenhaus geflogen wurde. „Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten“, so Svindal.

