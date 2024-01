Wieder da! Bibi Claßen verrät Grund für Auszeit

Sie sei weit gekommen und fühle sich trotzdem so, als stünde sie noch am Anfang dieser Reise. Dennoch müssen sich Fans vorerst nicht fürchten, dass es wieder zu einer Funkstille auf Instagram komme. Dafür habe sie „all die Jahre so unglaublich viel Liebe, Leidenschaft und auch Arbeit in all das hier gesteckt“, räumte Bibi ein.