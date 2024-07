Bibi Heinicke will sich nicht mehr rasieren

Wie fühlen sich Haare unter den Achseln an?

Bibi schildert ihren Aha-Moment: „Ich hatte eben so einen intensiven Gedanken in mir und habe einfach, nachdem ich meine Achseln rasiert habe, aufgehört. Denn erstens macht es mir keinen Spaß, mich zu rasieren. Und zweitens musste ich darüber nachdenken, warum ich das eigentlich tue.“ Nun möchte sie herausfinden, wie sie sich mit Haaren an den Beinen und unter den Achseln fühlt.