Wahlen gewinnen | Wo die SPÖ zu finden ist

Wo die SPÖ zu finden ist. Als Kritiker des Bundesparteiobmanns gilt neben vielen anderen in der Sozialdemokratie auch der steirische SPÖ-Chef Max Lercher, der gerade in der „Krone“ Steuerplänen seiner Bundespartei-„Freunde“ eine deutliche Absage erteilte. Sonntag spätabends saß der pragmatische Sozialdemokrat in einer seltsamen Runde im ORF-Studio dem SPÖ-Bundesgeschäftsführer gegenüber, der einmal mehr versuchte, die Debatte um die Führung der Partei als Medien-Kampagne darzustellen – assistiert von einem ultralinken Wiener SPÖ-Bezirkspolitiker und einer linken Journalistin. Wie hatte es Hans Niessl formuliert? Er könne sich eine Kandidatur auch ohne die „links-linke SPÖ“ vorstellen. Im Interview definiert er sich als „in der Mitte positionierter bekennender Sozialdemokrat“. In der Mitte würden wohl potenzielle Wähler auch die SPÖ suchen – aber dort finden sie sie nicht mehr.