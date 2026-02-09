Vorteilswelt
Wahlen gewinnen | Wo die SPÖ zu finden ist

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Wahlen gewinnen. Na, wie geht’s der SPÖ und ihrem Chef? Gar nicht gut, wenn man in die Partei hineinhört oder das Bischofberger-Interview mit dem burgenländischen Ex-SPÖ-Obmann und Landeshauptmann Hans Niessl am Sonntag gelesen hat. Da spricht der 74-Jährige, der zuvor via „Krone“ sein Interesse an einer Bundespräsidentschaftskandidatur für die Wahlen 2028 bekundet hat, von „verlorenem Vertrauen der Leute in die Politik“, wenn ihnen wie von Andreas Babler vor Wahlen alles Mögliche versprochen wird, das dann aber nicht umgesetzt werde. Und der Burgenländer betont, dass es für jeden SPÖ-Chef und jeden Spitzenkandidaten das Wichtigste sei, Wahlen zu gewinnen. Genau das kann man Andreas Babler nun einmal nicht nachsagen …

0 Kommentare

Wo die SPÖ zu finden ist. Als Kritiker des Bundesparteiobmanns gilt neben vielen anderen in der Sozialdemokratie auch der steirische SPÖ-Chef Max Lercher, der gerade in der „Krone“ Steuerplänen seiner Bundespartei-„Freunde“ eine deutliche Absage erteilte. Sonntag spätabends saß der pragmatische Sozialdemokrat in einer seltsamen Runde im ORF-Studio dem SPÖ-Bundesgeschäftsführer gegenüber, der einmal mehr versuchte, die Debatte um die Führung der Partei als Medien-Kampagne darzustellen – assistiert von einem ultralinken Wiener SPÖ-Bezirkspolitiker und einer linken Journalistin. Wie hatte es Hans Niessl formuliert? Er könne sich eine Kandidatur auch ohne die „links-linke SPÖ“ vorstellen. Im Interview definiert er sich als „in der Mitte positionierter bekennender Sozialdemokrat“. In der Mitte würden wohl potenzielle Wähler auch die SPÖ suchen – aber dort finden sie sie nicht mehr.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

