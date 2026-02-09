Vorteilswelt
„Zutiefst besorgt“

William und Kate äußern sich zu Epstein-Skandal

Royals
09.02.2026 10:48
Prinz William und Prinzessin Kate ließen über einen Sprecher des Kensington-Palastes ausrichten, ...
Prinz William und Prinzessin Kate ließen über einen Sprecher des Kensington-Palastes ausrichten, dass sie „zutiefst besorgt“ über die neuesten Enthüllungen zum Epstein-Skandal seien.(Bild: AFP/ISABEL INFANTES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz William und Prinzessin Kate brechen zu den Epstein-Enthüllungen ihr Schweigen: Das Thronfolgerpaar gab bekannt, dass es nach den anhaltenden Veröffentlichungen „zutiefst besorgt“ sei. Und erklärte, dass die Gedanken bei den Opfern des Sexualstraftäters seien.

Mit einem Statement haben Prinz William und seine Ehefrau Kate auf die aktuellen Enthüllungen rund um die Verwicklungen von Ex-Prinz Andrew in den Epstein-Skandal reagiert. 

„Gedanken auf Betroffene fokussiert“
In einer Stellungnahme über den Kensington-Palast hieß es Anfang der Woche, die Gedanken des Prinzen und der Prinzessin von Wales seien klar bei den Opfern. „Ihre Gedanken bleiben auf die Betroffenen fokussiert“, erklärte ein Palastsprecher in Riad, wo Prinz William zu einem offiziellen Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen ist.

Prinzessin Kate und Prinz William unterstrichen nun, dass ihre Gedanken bei den Opfern von Jeffrey Epstein sind.
Prinzessin Kate und Prinz William unterstrichen nun, dass ihre Gedanken bei den Opfern von Jeffrey Epstein sind.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)

Das Statement kommt zu einem brisanten Zeitpunkt – nur wenige Tage nach neuen Enthüllungen aus den sogenannten Epstein-Files, die nicht nur die britische Regierung, sondern auch das Königshaus erneut unter Druck setzen. Besonders Andrew Mountbatten-Windsor steht dabei im Fokus – wegen seiner nachweislich engen Verbindung zu Epstein und seines bisherigen Schweigens.

Abgrenzung von Andrew
Beobachter werten die Worte von William und Kate als bewusste Abgrenzung vom in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen. Während Andrew weiterhin jede Schuld von sich weist, schlagen der Thronfolger und seine Frau einen anderen Ton an – empathisch, klar und unmissverständlich.

Ein Sprecher des Paares teilte mit: „Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind.“

Auch Edward meldete sich zu Wort
Letzte Woche hatte bereits Prinz Williams Onkel Prinz Edward als erster der britischen Royals sein Schweigen zu den neuesten Epstein-Enthüllungen gebrochen. Der Herzog von Edinburgh hatte am Rande des World Government Summits in Dubai ähnliche Worte wie Kate und William angeschlagen und betont, „sich immer an die Opfer zu erinnern“.

Immer mehr Enthüllungen zu seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein bringen Ex-Prinz Andrew immer weiter in Bedrängnis.
Immer mehr Enthüllungen zu seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein bringen Ex-Prinz Andrew immer weiter in Bedrängnis.(Bild: AFP/DANIEL LEAL)

Bereits im letzten Herbst hatte König Charles seinem Bruder Andrew die restlichen Titel und Ehren entzogen – einschließlich seines Prinzentitels. Der ehemalige Herzog von York ist nun nur noch ein Bürgerlicher, der den Namen Andrew Mountbatten-Windsor trägt.

Ex-Prinz Andrew soll Jeffrey Epstein zum Dinner in den Buckingham Palace eingeladen haben. Der ...
Kate und William ziehen an einem Strang
Wie es heißt, soll der britische Monarch die Entscheidung auch auf Drängen von Thronfolger Prinz William getroffen haben. Der Thronfolger habe darauf bestanden, die „institutionelle Glaubwürdigkeit der Monarchie“ zu wahren. Unterstützung soll William dabei von seiner Ehefrau, Prinzessin Kate, bekommen.

