William und Kate äußern sich zu Epstein-Skandal

„Gedanken auf Betroffene fokussiert“

In einer Stellungnahme über den Kensington-Palast hieß es Anfang der Woche, die Gedanken des Prinzen und der Prinzessin von Wales seien klar bei den Opfern. „Ihre Gedanken bleiben auf die Betroffenen fokussiert“, erklärte ein Palastsprecher in Riad, wo Prinz William zu einem offiziellen Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen ist.