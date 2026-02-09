Vorteilswelt
Opernball 2026

Hollywood-Star Sharon Stone in Wien gelandet

Adabei Österreich
09.02.2026 10:28
Sharon Stone verbreitet Hollywood-Glamour am Wiener Opernball.
Sharon Stone verbreitet Hollywood-Glamour am Wiener Opernball.(Bild: AP/MARTIN STERBA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sharon Stone, die am 12. Februar mit dem Unternehmer Karl Guschlbauer den Wiener Opernball besuchen wird, ist laut einem Sprecher bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet.

Einquartiert wurde die US-Schauspielerin in einem Luxushotel, über ein Programm in Wien wurde nichts bekannt gegeben.

Das offizielle Programm von Stone startet am Dienstag. Hier lädt „Schaumrollenkönig“ Guschlbauer zu einem Empfang und einer Pressekonferenz in seine Firma in St. Willibald. Bevor es mit dem Weltstar am Donnerstag in die Loge geht, gibt es noch ein „privates Abendessen“.

Fran Drescher, der Stargast von Jacqueline Lugner, wird am Montag im Laufe des Tages in Wien eintreffen und damit den Hauch von Hollywood in der Stadt weiter verstärken. Der Wiener Opernball findet am Donnerstag in der Wiener Staatsoper statt.

