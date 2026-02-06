Vorteilswelt
Details am Opernball

Stargeigerin Lidia Baich verzaubert in Violettblau

Adabei Österreich
06.02.2026 05:00
Stargeigerin Lidia Baich setzt heuer auf Violettblau beim Opernball.
Stargeigerin Lidia Baich setzt heuer auf Violettblau beim Opernball.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Wenn sich die heimische Prominenz für den 68. Opernball in Folge rüstet, zählen die Details. Stargeigerin Lidia Baich setzt heuer auf Violettblau von Modedesigner Christian Seibold, ergänzt durch einen roten Akzent und edlen Schmuck von MAZBANI. 

Blau oder doch violett? Beim Opernball wird das Kleid von Lidia Baich genau für diese Frage sorgen. Im Grunde genommen ist es jedoch „Violetta Valery“ – so nennt Designer Christian Seibold das maßgefertigte Opernballkleid der österreichischen Geigerin. Der Name ist bewusst gewählt: eine Hommage an Seibolds Lieblingsoper „La Traviata“.

„Ich habe das Kleid Violetta Valery genannt, weil es echtes Violettblau ist“, erklärt der Designer. „Und weil diese meine absolute Lieblingsoper ist – das ist sozusagen eine Hommage.“

„Es ist kein Kobaltblau“
Rund 120 Arbeitsstunden stecken in der ärmellosen, körpernah geschnittenen Kreation in Violettblau mit verlängertem Rockabschluss. Dass es am Ende genau dieses Kleid wurde, war jedoch nicht von Anfang an geplant. Wie Designer Christian Seibold erzählt, entdeckte Baich den Stoff eher zufällig im Atelier und änderte den ursprünglichen Plan: „Sie ist durch das Atelier gegangen, hat den violetten Stoff gesehen und war sofort schockverliebt“, so Seibold im Telefongespräch.

Ein Traum in „Violetta Valery“: Raffinierte Details vervollständigen den Look.
Ein Traum in „Violetta Valery“: Raffinierte Details vervollständigen den Look.(Bild: Alexander Tuma)
(Bild: Alexander Tuma)

Baich habe betont, dass sie ein solches Kleid noch nie getragen habe – und sich genau diese Robe für den Opernball wünsche. Für Seibold war damit rasch klar, wie das Kleid aussehen sollte, eines stellte er dabei mehrfach klar: „Es ist kein Kobaltblau.“

Rote Details
Auf die Frage, was denn ein Opernballkleid so perfekt machen würde, meinte er: „Es muss einfach alles stimmen: Farbe, Proportionen, Schnitt und natürlich der Anlass. Wenn all das zusammenspielt, wirkt ein Kleid am Ende perfekt“, so der Designer.

Bewusste Akzente setzen eine rote Ansteckblume sowie Schmuck von Talar Mazbanian (Mazbani) – natürlich beides in Rot und damit ganz im Zeichen der Opernball-Farben. Der Kontrast zum Violettblau verleiht dem Look zusätzliche Spannung, ohne ihm die Eleganz zu nehmen. 

Schmuck von MAZBANI, denn auch obenrum muss man glänzen.
Schmuck von MAZBANI, denn auch obenrum muss man glänzen.(Bild: Alexander Tuma)

33 Karat schwerer Rubellit
Die Schmuckstücke stammen aus dem Atelier der Designerin und sind Einzelanfertigungen: Im Mittelpunkt steht ein Collier mit einem 33 Karat schweren Rubellit, umgeben von Diamanten, ergänzt durch zwei passende Ringe und Ohrringe. Die Wahl ist dabei auch eine sehr persönliche: Mazbanian ist eine langjährige Freundin der 44-Jährigen, ihre Kinder besuchen dieselbe Schule – umso größer ist die Freude, ihre Kreationen beim Ball der Bälle präsentieren zu dürfen. Eine Verbindung, die dem Auftritt neben stilistischer Raffinesse auch eine private Note verleiht.

Ein Auftritt, der zeigt: Beim Opernball sind es oft die Details, die den Ton angeben – sorgfältig gewählt, bewusst eingesetzt und bis ins Letzte durchdacht – Opernball eben!

