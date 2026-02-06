Stargeigerin Lidia Baich verzaubert in Violettblau

33 Karat schwerer Rubellit

Die Schmuckstücke stammen aus dem Atelier der Designerin und sind Einzelanfertigungen: Im Mittelpunkt steht ein Collier mit einem 33 Karat schweren Rubellit, umgeben von Diamanten, ergänzt durch zwei passende Ringe und Ohrringe. Die Wahl ist dabei auch eine sehr persönliche: Mazbanian ist eine langjährige Freundin der 44-Jährigen, ihre Kinder besuchen dieselbe Schule – umso größer ist die Freude, ihre Kreationen beim Ball der Bälle präsentieren zu dürfen. Eine Verbindung, die dem Auftritt neben stilistischer Raffinesse auch eine private Note verleiht.